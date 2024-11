Chiusa la Conferenza dei servizi. I collegamenti, in linea generale, saranno garantiti per i prossimi due anni, rinnovabili

«Ieri mattina ho presieduto la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi sugli oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei dell’aeroporto di Crotone che si è chiusa in venti giorni rispetto ai 45 previsti». E’ quanto afferma, in una nota, il presidente della Regione, Mario Oliverio.



«La riunione - prosegue la nota - si è conclusa con la completa definizione del contenuto degli oneri ed ha registrato la convergenza all’unanimità e senza condizioni di Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ente nazionale Aviazione civile, Provincia di Crotone, Comune di Crotone e Sacal. I collegamenti prescelti sono stati Roma Fiumicino, Torino e Venezia. Il collegamento per Roma è coperto con frequenza giornaliera per un periodo di tre anni, prorogabili a quattro. Il collegamento per Torino è coperto con frequenza trisettimanale e quello per Venezia con frequenza bisettimanale, entrambi per un periodo di due anni, anche questi prorogabili a quattrp. Ci sarà un regime tariffario differenziato con costi più contenuti per i residenti nella Regione Calabria».

«Adesso -conclude il Presidente Oliverio- il percorso riprenderà presso il Ministero per l’assunzione dell’atto formale di imposizione degli oneri, per le comunicazioni alla Commissione Europea e per la selezione delle compagnie che effettueranno i servizi. Si è compiuto un altro importante passo nella direzione di garantire il sacrosanto diritto alla mobilità - a lungo violato- per circa 300.000 calabresi residenti nel territorio crotonese, catanzarese e Cosentino».