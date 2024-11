Il sindaco di Crotone ed altri amministratori locali si definiscono pronti a supportare la Sacal ma vogliono valutare un reale piano di volo

«Delusi. Delusi dall’incontro di ieri con De Felice e il presidente Oliverio, delusi per i modi e i toni utilizzati e per i contenuti dell’incontro stesso». Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, incontrando questa mattina, nuovamente, i movimenti, le associazioni di categoria e i sindacati sulla questione aeroporto Pitagora. Pugliese - si legge nel comunicato - ha, per l’ennesima volta, ribadito la propria disponibilità, formalizzata con tanto di atto di Giunta, e quella dei sindaci della provincia di Crotone, a dare tutto il supporto necessario alla Sacal al fine di riprendere l’attività volativa da e per Crotone. Nei prossimi giorni, come già annunciato, le amministrazioni comunali crotonesi firmeranno un apposito protocollo d’intesa per sostenere la ripresa dello scalo ionico.





Il sindaco di Crotone, prima di qualsiasi sforzo però, vuole vedere gli aerei sulla pista del Pitagora, e il reintegro di tutti i lavoratori che prestavano già servizio per l’aeroporto di Crotone. A lui si aggiungono anche le altre amministrazioni locali che sono disponibili a mettere in campo ogni azione utile a sostenere lo scalo, solo quando si vedrà da parte di Sacal un reale piano di volo. In parole povere, “pagare moneta, vedere cammello”, prendendo una citazione usata anche da Pugliese.

I sindaci, con in testa lo stesso Pugliese, questa volta pretendono fatti e non più annunci, e rivolgono la propria attenzione verso quel vettore che ha dimostrato come l’aeroporto di Crotone possa essere realmente attrattivo: Ryanair. Ma per avere Ryanair bisogna attivare il servizio ATC (Air Traffic Control) che per aeroporti di interesse nazionale, come Crotone, dovrebbe essere gratuito.