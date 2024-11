Disagi per i passeggeri del volo odierno per Bergamo: la partenza slitta alle 16 dallo scalo lametino

Manca il carburante all'aeroporto di Crotone, ci pensa lo scalo di Lamezia Terme a mettere una toppa. E' la piccola disavventura capitata quest'oggi ai passeggeri del volo Ryanair per Bergamo: la partenza era prevista dal Sant'Anna alle 13:45, ma per mancanza del prezioso liquido, il tutto è stato posticipato di quasi due ore. Si è dovuto, infatti, fare una sosta rifornimento allo scalo lametino prima di mettersi in viaggio verso la Lombardia.

La presenza di carburante era prevista su Crotone, come anche accertato dalla stessa Sacal alla vigilia della ripartenza dei voli con la compagnia low-cost irlandese. Così riportava anche il Notam per i piloti: nelle ultime ore, però, il bollettino per i piloti ha segnalato questa problematica, costringendoli dunque a spostarsi sull'aeroporto di Lamezia, per fare rifornimento. Il tutto, ovviamente, ha portato dei ritardi, se si considera che il volo da Crotone doveva partire alle 13:45, ma alla fine è partito dal Sant'Eufemia alle 16:25.