E' questa la proposta nata questa mattina durante l'incontro tra i sindaci della fascia jonica

9 febbraio 2018: è questa la data proposta dal sindaco di Crotone Ugo Pugliese per manifestare a favore dell'aeroporto Pitagora. Il tutto è nato durante la riunione convocata nella Sala Consiliare dell'ente crotonese, alla quale sono stati invitati i primi cittadini della fascia jonica. Presenti, tra i vari, i sindaci di Rocca di Neto Tommaso Blandino, di Cirò Francesco Paletta, di Torre Melissa Gino Murgi, di Belvede Spinello Rosario Macrì, quello di Rossano Stefano Mascaro, oltre ai sindacati, alle associazioni e consiglieri comunali.

La manifestazione - pacifica, di proposta e non di protesta - era stata prevista per la giornata di venerdì 19 gennaio, ma poi è stata spostata anche perchè si attendono risposte sia da Sacal e Regione Calabria, ma anche sul fronte Ryanair come nuova compagnia aerea che volerebbe da e per Crotone. Accanto a queste proposte, il sindaco Murgi ha proposto anche un'azione più “forte”, ovvero che i primi cittadini si incatenino all'aeroporto Pitagora.