Il mese di agosto segna un bilancio positivo per lo scalo aeroportuale di Lamezia. Secondo i dati raccolti a livello nazionale da Assaeroporti ci sarebbe stato un aumento del traffico passeggeri sia in transito che in arrivo e partenza dallo scalo internazionale.

Secondo Assaeroporti l'aeroporto lametino ad agosto ha registrato 327.405 passeggeri, con un incremento del 7% rispetto al mese di agosto dello scorso anno. Meno movimenti, comunque, rispetto al 2017: secondo Assaeroporti ne sono stati registrati 2719, con un calo del 16,7% confrontando i dati con quelli dell’agosto 2017. 92, poi, le tonnellate di merce cargo transitate nello scalo lametino, con un aumento del 13,6%.

Nei primi 8 mesi di quest’anno, comunque, secondo i dati generali, sono stati 1.844.342 i passeggeri registrati nell’aeroporto di Lamezia, con un aumento del 6,3%.