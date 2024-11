Il sindacato autonomo Usb ha proclamato per domani, dalle 12 alle 18, uno sciopero dei lavoratori dell'aeroporto di Lamezia Terme. «Apprendiamo dalla stampa - si legge in un documento - come il nuovo management Sacal/Sacal GH, abbia raggiunto il “formidabile” risultato di quasi 800.000 euro di utile nell’anno 2018, sulle spalle della nostra “sfacchinata”. Saremmo stati i primi a complimentarci se per raggiungere questo risultato non si fossero calpestati i diritti dei lavoratori e le loro retribuzioni, un' azienda seria pone al primo posto il benessere mentale ed economico dei suoi dipendenti, alla sacal... panta rei».

Il sindacato ricorda la cessione di ramo d’azienda Sacal/SacalGH e relativa Bad company, la problematica dei lavoratori stagionali «che hanno dovuto sottoscrivere un vero e proprio accordo ricattatorio, alcune mancate erogazioni, i pensionati virtuali che non percepiscono ancora la pensione, la parziale esternalizzazione del servizio pulizie». «Ed ancora - si legge - ricorso sistematico a banca ore e relativa mancata erogazione di quanto maturato e non recuperato nei tempi previsti; parco mezzi obsoleto», conclude il comunicato stampa.