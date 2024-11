WizzAir punta sui voli nel sud Italia dopo le restrizioni sui viaggi internazionali a seguito della seconda ondata del coronavirus. Lo ha detto il responsabile commerciale della compagnia low-cost George Michalopoulos, spiegando che dal 15 dicembre la compagnia amplia le frequenze da Malpensa a Bari da 7 a 11. Dalla stessa data sono previste anche 7 frequenze su Brindisi e Lamezia Terme e 11 su Napoli. «Siamo attivi dal 2004 - ha spiegato il manager - e abbiamo raggiunto i 41,7 milioni di passeggeri crescendo del 15% l'anno, con un picco del 24% nel 2019». La flotta di WizzAir, composta da 134 Airbus, serve 163 aeroporti in 43 Paesi.

«Abbiamo investito 1,6 miliardi di euro - ha aggiunto - e nella scorsa estate siamo riusciti ad operare l'80% dei voli, mentre il resto dell'industria si è fermata in media sotto al 50%». Michalopoulos sottolinea come «con i nuovi A320 Neo Aircraft siamo in grado di ridurre del 16% le emissioni di C02 e del 40% quelle acustiche, permettendoci di abbassare le tariffe per i passeggeri».

Quanto alla presenza di WizzAir a Malpensa «ci siamo da 16 anni - ha detto - e operiamo 41 rotte verso 21 Paesi, garantendo 1.500 posti di lavoro». «Dal picco dell'80% che siamo riusciti ad ottenere ad agosto - ha proseguito il manager - abbiamo ridotto al 60% nel mese di settembre e purtroppo questo trend continua, molti collegamenti internazionali hanno restrizioni, speriamo che il domestico continui a non averle». «È inevitabile - ha aggiunto - che WizzAir si concentri su questi voli, abbiamo 6 rotte domestiche per il momento focalizzate sul Sud Italia, non c'è dubbio che cercheremo altre rotte nazionali».