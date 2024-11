Se sarà solo un annuncio elettorale lo vedremo, ma la notizia sembra essere importante. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un evento elettorale a Lamezia Terme, ha anticipato che starebbe lavorando ad una manifestazione d’interesse per la realizzazione di un hangar destinato alla manutenzione dei velivoli presso l’aeroporto lametino.

L’annuncio è volto, evidentemente, a placare le polemiche che negli ultimi mesi si sono sviluppate in città, sul fatto che l’aeroporto di Lamezia Terme sarebbe stato svalutato rispetto al nuovo interesse che la Regione ha dimostrato verso lo scalo reggino, ampiamente rivalutato dalle nuove rotte.

Ecco che il presidente Occhiuto consapevole della necessità di correggere il tiro spiega cosa intende fare per far crescere il traffico anche su Lamezia. «Si tratta di un modo, come del resto avviene anche a Bergamo, per avere stabilmente rotte aeree facendo diventare Lamezia un hub per la manutenzione ed un’academy per piloti. L’aereo si ferma per la manutenzione e poi riparte pieno. È un modo per avere stabilmente nuove rotte aeree senza dover pagare per numero di passeggeri. Quindi sull’aeroporto di Lamezia io sono assolutamente certo che faremo di tutto per farlo crescere».

«Su questo aeroporto – ha aggiunto Occhiuto – che è l’unico della Calabria ad essere un aeroporto internazionale, uno dei primissimi aeroporti del Mezzogiorno d’Italia, noi concentreremo la nostra attenzione. E mentre nelle altre regioni si riduce sempre di più il numero dei voli, in Calabria complessivamente si aumenta. E l’aumento più consistente sono convinto, sarà proprio a Lamezia». Temporalmente tutto questo potrebbe realizzarsi nella visione di Occhiuto non prima della prossima estate.