Da luglio torneranno anche molti dei collegamenti internazionali di Ryanair e di Alitalia per Roma e Milano

L'aeroporto di Lamezia Terme è pronto a ripartire. Sono previsti a fine giugno i primi voli per Duesseldorf, Bologna, Bergamo e Malpensa dall’aeroporto di Lamezia Terme.



Da luglio torneranno sui nostri scali anche molti dei collegamenti internazionali operati da Ryanair per Lamezia Terme e il collegamento per Bergamo dall’Aeroporto Sant’Anna di Crotone.

Anche Alitalia ritornerà ad operare dal prossimo primo luglio con collegamenti giornalieri per Roma e Milano da Reggio Calabria e Lamezia.





Permangono ancora incertezze sull’avvio delle operazioni da parte di molti voli, in attesa della conferma della riapertura delle frontiere e che la curva dei contagi si riduca ulteriormente.

Ci sarà però un nuovo collegamento dall’aeroporto di Lamezia per Trieste, operato da Volotea con due frequenze settimanali, a partire dal mese di luglio. Il nuovo collegamento, già in vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio, si va ad aggiungere ai collegamenti già operati dalla compagnia spagnola per Verona, Genova e Torino.

