È la sintesi dell’incontro avvenuto al Mit tra il ministro Salvini e i vertici Enac, Enav e della società di gestione Sacal. Si dovrà prevedere un piano per l’addestramento dei piloti

Si è tenuta nelle scorse ore una riunione operativa al Mit tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i vertici di Enac, Enav e della società di gestione aeroportuale (Sacal). Secondo quanto reso noto dal Mit, sono state «rimosse le limitazioni operative relative alla pista 15 che da oggi è a regime: risulta percorribile da tutti i vettori e gli equipaggi, mentre è stato studiato un piano di volo ad hoc per la pista 33, attualmente sottoposta a restrizioni». Tutte le limitazioni spariranno entro l'anno.

La nuova procedura di volo tracciata da Enav e in fase di approvazione da parte di Enac - è scritto in una nota - permetterà, previo addestramento dei piloti, il superamento delle limitazioni ai voli. Enac, inoltre, ha assunto l’impegno a coprire i costi di noleggio di un simulatore di volo, con i percorsi di avvicinamento dello scalo reggino, da mettere a disposizione delle compagnie interessate per l’addestramento dei propri equipaggi. Nel corso della riunione è stato discusso anche il progetto di intermodalità mare-aereo con la Sicilia nord-orientale, così da ampliare il bacino di utenza dell’aeroporto e rispondere alla domanda di trasporto di tutta l’area dello Stretto. L’aeroporto attualmente - è scritto nella nota - ha un traffico di 200mila passeggeri con una previsione di crescita entro quattro anno fino a un milione.