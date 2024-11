A breve sarà possibile acquistare i biglietti per la stagione estiva. Il presidente De Felice ha chiesto un'ulteriore disponibilità per modifiche sugli orari

«La Sacal ha concluso ancora una volta, l'accordo con Alitalia per il mantenimento dei voli sull'aeroporto dello Stretto. A conclusione di numerosi incontri 'romani' il presidente della società Arturo De Felice ha ottenuto l'ennesimo risultato positivo». A darne notizia è un comunicato di Sacal. «Pertanto, nei prossimi giorni - è detto ancora nella nota - saranno messi in vendita i biglietti per la stagione estiva sulle rotte quotidiane per Roma Fiumicino (tre) e Milano Linate. Il presidente De Felice, su questa ultima rotta, è in costante contatto anche oggi con i vertici della compagnia di bandiera, ai quali ha chiesto un'ulteriore disponibilità per modifiche sugli orari. Nei prossimi giorni verranno ufficialmente resi noti i dettagli con un comunicato congiunto».