La Sacal, Società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme, ha approvato il Bilancio 2014 chiuso con un utile di 66 mila euro

Si è svolta ieri l’Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio 2014 chiuso con un attivo di 66 mila euro al netto delle imposte e un Margine Operativo Lordo (Ebitda) di 1.531.393 euro.

L’Assemblea dei Soci, riunitasi a grande maggioranza con oltre il 96% degli azionisti presenti, si è dunque espressa favorevolmente sulla gestione del C.d.A. che ha così concluso, anche sotto il profilo economico, un anno positivo per l’aeroporto di Lamezia Terme e la sua Società di gestione, con incrementi di voli e passeggeri, opere infrastrutturali portate a compimento, avvio di nuovi servizi.

Particolarmente soddisfatto il presidente della Sacal, Massimo Colosimo che ha dichiarato “ E’ stato un anno particolarmente intenso per la nostra azienda che ha messo in campo tutte le energie per portare a compimento con determinazione e rigore gli obiettivi prefissati. Abbiamo raggiunto significativi risultati in termini di volumi di traffico registrando il 10,4% in più di passeggeri rispetto ad una media nazionale del 4,3% degli aeroporti da 1 a 5 milioni di passeggeri, abbiamo concluso i lavori di prolungamento pista e il restyling dell’aerostazione e una serie di altre attività in grado di migliorare la qualità dei servizi erogati”.

A margine della seduta, il presidente Colosimo ha richiamato l’attenzione dei Soci sulla necessità di incrementare il capitale sociale “un’urgenza dettata dalla normativa che impone agli azionisti la sottoscrizione dell’aumento di capitale, in proporzione delle quote possedute, per il mantenimento della concessione di gestione aeroportuale ma anche per lo sviluppo e la competitività dello scalo”.