Il deputato di Forza Italia presenta una interrogazione al ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi sulla cancellazione di alcuni voli tra Lamezia e Linate, annunciata da Alitalia.

Galati chiede al ministro Lupi un intervento diretto sulla compagnia di bandiera, per cercare di proteggere lo scalo di Lamezia Terme, "vero e proprio volano di sviluppo per il sistema economico e turistico regionale".



"Occorre che il ministro Lupi ci dica come intende intervenire al fine di impedire il concretizzarsi di scelte aziendali penalizzanti per la Calabria - si legge nella nota di Galati -ritengo inopportuna la decisione di Alitalia. Va ricordato che il Piano presentato in precedenza dal ministro Lupo inserisce l'aeroporto di Lamezia Terme tra gli undici scali strategici a livello nazionale. Il taglio rappresenta una scelta paradossale, dato che lo scalo lametino è in continua crescita".

