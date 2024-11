Aumentano i voli Alitalia che collegheranno l’aeroporto di Reggio Calabria con Roma. Dal 2 settembre infatti verranno ripristinati i due collegamenti giornalieri con la capitale, consentendo l’andata e ritorno nella stessa giornata. Lo comunica in una nota la Sacal, in seguito all’accordo raggiunto nella tarda serata di ieri dal presidente De Felice con i vertici della compagnia di bandiera e a pochi giorni dalla firma della Convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Enac, per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza del Tito Minniti.

I nuovi voli già acquistabili sul sito della Compagnia avranno i seguenti orari: Reggio Calabria - Roma 06:35 e ritorno alle 21:35

Per ragioni prevalentemente attribuibili alla ancora limitata richiesta dell’utenza e alla necessaria fase di transizione post-Covid – si legge nella nota -, non è stato possibile anticipare ai mesi estivi tale raddoppio delle frequenze.

La società comunica inoltre che sarà mantenuto il collegamento con Milano Malpensa fino alla riapertura dello scalo di Milano Linate e che, da alcuni giorni, il presidente De Felice sta conducendo trattative riservate con una compagnia estera, interessata a collegare l’aeroporto di Reggio Calabria con il Nord-Ovest, basando un Aeromobile sull’aeroporto dello Stretto, a partire, probabilmente, dai prossimi mesi.