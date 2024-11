Il presidente della Regione Oliverio ha incontrato a Roma il ministro delle Infrastrutture Delrio per salvaguardare la funzionalità operativa dello scalo e il mantenimento dei posti di lavoro

Si lavora per scongiurare la sospensione da parte di Alitalia dei voli sull'aeroporto di Reggio Calabria. E’ quanto dichiarato in nota dal Pd Calabria.

Nella giornata di ieri si è tenuto a Roma un incontro fra il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, il presidente della Regione, Mario Oliverio, il segretario regionale del Pd, Ernesto Magorno, e il deputato Demetrio Battaglia “finalizzato a un pronto intervento da parte del Governo sulla manifestata volontà della compagnia aerea di procedere in tempi brevi al taglio dei voli sullo scalo reggino”.

“L'incontro, sollecitato dal gruppo parlamentare del Pd Calabria e dal presidente della Regione - si aggiunge - ha avuto come primo e importante approdo quello di sospendere ogni iniziativa da parte di Alitalia sull'aeroporto di Reggio. Per il momento, dunque, il traffico aereo gestito dalla compagnia sullo scalo calabrese non subirà alcun ridimensionamento. Una notizia positiva, soprattutto alla luce delle legittime preoccupazioni espresse in queste ore dai lavoratori dello scalo. Il ministro Delrio, dopo aver ascoltato le ragioni del presidente Oliverio e dei parlamentari calabresi del Pd, ha, infatti, deciso di intervenire personalmente nella vicenda, confrontandosi con i vertici della compagnia di bandiera, i quali hanno bloccato per il momento le decisioni del management di Alitalia”.

“Rimane alta l'attenzione da parte del Ministero – conclude il comunicato - sul destino più complessivo dell'aeroporto di Reggio Calabria. Delrio ha rimarcato l'importanza di giungere in tempi brevi a un complessivo superamento dei problemi di natura strutturale dello scalo, incrociando la piena disponibilità del presidente Oliverio, per quel che sono le competenze della Regione a interventi rapidi ed efficaci, che consentano di salvaguardare la funzionalità operativa dell'aeroporto e il mantenimento dei posti di lavoro”.