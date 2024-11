A darne comunicazione è la Sogas, la società di gestione dello scalo : ‘Dati positivi che evidenziano l’assoluta strategicità e importanza dell’infrastruttura aeroportuale’

“Trend positivo per l’Aeroporto dello Stretto che, in media, nei primi quattro mesi dell’anno vede realizzarsi un incremento sia in termini di traffico passeggeri che di movimenti commerciali operati presso lo scalo”.



A comunicarlo è la Sogas, società di gestione dello scalo, in una nota.



“Da gennaio ad aprile, infatti, si registra un aumento percentuale dei movimenti di aviazione commerciale pari al +10,81% rispetto all’anno precedente. Anche il traffico passeggeri realizza un incremento pari al +2,75% rispetto al relativo periodo 2015.

Trattasi di dati positivi che evidenziano pertanto l’assoluta strategicità e importanza dell’infrastruttura aeroportuale per il proprio bacino di riferimento che, si ricorda, si riferisce all’intera area metropolitana dello Stretto di Reggio Calabria e Messina e fanno ben sperare in attesa di poter fornire maggiori dettagli sulle novità relative alla stagione summer2016 messe in campo da Alitalia che vedranno intensificarsi i collegamenti in riva allo Stretto da e per Roma Fiumicino e Milano Linate nonché l’avvio di alcuni nuovi collegamenti da e per l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna”.