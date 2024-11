L'assessore annuncia di aver sbloccato la situazione degli Agenti per l'emersione, sbloccando 4 milioni di euro grazie alla rimodulazione dei Pac.

Di fronte al Consiglio regionale, riunito per eleggere il nuovo presidente, l'assessore al Lavoro Federica Roccisano, accompagnata dal consigliere del vibonese Michele Mirabello, ha incontrato gli Agenti per l'emersione del lavoro irregolare, che attendono stipendi non pagati per '5 mila euro'. Una situazione 'sbloccata', come ha garantito l'assessore ai lavoratori. I fondi, circa 4 milioni di euro, arriveranno dalla rimodulazione dei Pac, e i lavoratori potranno tornare a fare il loro mestiere.