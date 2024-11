Il sindaco di Cassano Ionio, Gianni Papasso, in una formale istanza indirizzata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, e alla direzione provinciale di Cosenza, ha richiesto la riapertura sportello di Cassano Ionio-Sibari.

«Prendo atto con grande dispiacere - ha scritto Papasso ai destinatari della missiva - che lo sportello dell’Agenzia delle Entrate di Cassano All’Ionio – Sibari, è rimasto chiuso, anche oltre la data del 14 febbraio, indicata nella nota dell’Agenzia, datata 10 gennaio scorso, come scadenza del periodo di chiusura temporanea. Grande è anche la preoccupazione e crescente il disappunto dei cittadini, ha aggiunto, per la chiusura dello sportello, che offriva importanti servizi, soprattutto ai tanti cittadini che hanno difficoltà a raggiungere altre sedi. Da qui - spiega - la richiesta affinché si provveda alla riapertura dello Sportello dell’Agenzia delle Entrate di Sibari, ribadendo, per come aveva già anticipato telefonicamente, l’immediata la disponibilità dei locali all’interno della vicina delegazione municipale di Sibari, ubicata a poche centinaia di metri dalla sede attuale dello sportello».



Papasso, in proposito, si è detto certo «che si possa addivenire a una soluzione condivisa per la celere riapertura dello sportello decentrato di Cassano-Sibari, divenuto riferimento dell’utenza comprensoriale sin dal 30 giugno del 2014». Assicurando la massima disponibilità anche per eventuali sopralluoghi, il primo cittadino ha concluso auspicando un urgente e positivo riscontro.