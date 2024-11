La viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili oggi in Calabria: «Si lavora per estendere la platea dei beneficiari»

«Siamo ben consapevoli della situazione vissuta dai lavoratori e sono già state avviate dai nostri uffici le interlocuzioni necessarie con il Ministero del Lavoro per definire una unica interpretazione circa i lavoratori da coinvolgere nella Gioia Tauro Port Agency estendendo la platea dei beneficiari interessati, considerato peraltro come questo passaggio non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Lo ha detto la viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Teresa Bellanova nel corso dell'incontro oggi a Gioia Tauro con una ristretta rappresentanza dei lavoratori portuali iscritti alla Port Agency di Gioia Tauro.

«Si tratta di un passaggio indispensabile - ha aggiunto Bellanova - che permetterà di uniformare le disposizioni ed è la soluzione che in via amministrativa il Ministero sostiene. Attendiamo adesso riscontro definitivo dal Ministero del Lavoro».