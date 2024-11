La Uilpa proclama lo stato di agitazione e chiede l'intervento della Prefettura. Patrizia Foti (segreteria generale): «Perché dobbiamo essere privati di questo presidio?»

«Non comprendiamo il motivo per cui deve esserci sottratto questo presidio di legalità e queste scente che vengono calate dall'alto che, appaiono come una sorta di riforma “Madia” per il ridimensionamento della classe dirigenziale, ma poi alla fine vanno a toccare quello che è il cuore dei lavoratori». È Patrizia Foti della segreteria generale territoriale dell'Unione italiana dei lavoratori della pubblica amministrazione a dirlo alla nostra testata. La direzione regionale della Calabria dell'agenzia delle dogane e dei monopoli rischia infatti, di traslocare da Reggio Calabria a Catanzaro. La segreteria territoriale della Uilpa non ci sta e proclama lo stato di agitazione. Chiudere la sede reggina sarebbe un grave errore.

«Non riteniamo giusto- continua Foti- che laddove ci sia un territorio particolare e delle attività particolari ed essenziali, che vanno ad interagire anche con la Procura distrettuale e la Procura di Palmi, dobbiamo essere privati di tale importanza sul nostro territorio». Il nuovo regolamento del febbraio scorso del comitato di gestione dell'agenzia ha infatti individuato in Catanzaro la nuova sede della direzione regionale per Calabria e Basilicata. La città dello stretto perderebbe così ruoli e competenze. Questa eventuale decisione è in netto contrasto con la precedente riorganizzazione, che aveva soppresso sul nascere, a Reggio Calabria, la direzione regionale delle dogane della Calabria, scegliendo, invece, la città metropolitana, quale luogo per l’insediamento di una delle sedi dell’attuale direzione interregionale delle Dogane per la Campania e la Calabria. La segreteria nazionale “Uilpa Dogane”, a tutela di tutti i lavoratori del settore, ha preso l’iniziativa di contestare e porre il veto sul nuovo regolamento di amministrazione, unicamente per la parte relativa al trasferimento di sede della direzione regionale delle dogane della Calabria. La Uilpa reggina chiede l'intervento delle Istituzioni.«Ci aspettiamo l'intervento anche dal Prefetto- ha concluso Patrizia Foti- per dimostrare l'importanza e la peculiarità della permanenza della direzione interregionale dell'agenzia delle dogane presso il territorio dell'agenzia delle dogane di Reggio Calabria».