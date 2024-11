Sono Rosita Mastrota ed Emanuela Milone le nuove presidente e vice presidente dell’Agia (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli) della Cia.

Ad eleggerle una folta assemblea a cui hanno preso parte il presidente nazionale di Agia Stefano Francia, il vicepresidente nazionale Rudy Marranchelli, il presidente nazionale uscente Maria Pirrone, oltre che il presidente regionale Cia Nicodemo Podella, il Direttore regionale Franco Belmonte e i presidenti provinciali di Cia Calabria Nord e Cia Calabria Centro, rispettivamente Luca Pignataro e Maria Grazia Milone.



La nuova presidente Agia Calabria Rosita Mastroita, eletta all’unanimità, è un’imprenditrice agricola del Pollino di 26 anni, produce e trasforma mele e frutti di bosco.

Al suo fianco ha voluto Emanuela Milone, giovane imprenditrice in agricoltura di Lamezia Terme, che porta avanti l'attività vivaistica che si tramanda nelle sua famiglia da 4 generazioni, coniugando tradizione e innovazione.

La Giunta che si è costituita è composta da Maria Possidente e Michele Porco per Cia Calabria Nord, Emanuela Milone e Massimiliano Lo Russo per CIA Calabria Centro, Salvatore Borruto e Francesco Gattuso per CIA Calabria Sud. Presenti anche il direttore di CIA Calabria Nord Davide Vena, la presidente di Donne in campo Calabria Antonella Greco e un esponente di ANP, Saverio Tropea, a rafforzare la vicinanza della struttura regionale e delle singole Province CIA e la stretta collaborazione tra le Associazioni di persone della CIA-Agricoltori Italiani.