Guarda oltre i confini regionali Agricleto, la fiera dell’agricoltura e dei prodotti di eccellenza. La quinta edizione della manifestazione, in calendario il 10 e l’11 ottobre, ospiterà espositori provenienti anche da Polla, Andria e Torino. Una due giorni intensa e ricca di eventi quella promossa dall’amministrazione comunale, con il supporto di Arsac e dell’Associazione Italiana Coltivatori, presentata in conferenza stampa dal sindaco Armando Bossio, tra le antiche mura del castello di Savuto.

Vetrina nazionale

«Sarà un appuntamento davvero ricco nel quale – ha spiegato il primo cittadino di Cleto – la vetrina riservata alle macchine agricole e ai produttori andrà ad integrarsi con l’intrattenimento e l’enogastronomia. Siamo felici dell’adesione di concessionari di altre regioni, a conferma della credibilità di una manifestazione che sta crescendo in maniera costante. Ci aspettiamo tantissimi visitatori. Sarà una occasione pure per prolungare la stagione turistica che continua a regalarci soddisfazioni. Anche in previsione di Agricleto, tutte le nostre strutture ricettive sono in sold out». Ed in effetti, complice anche il clima ancora mite, si registra a Cleto, una presenza non secondaria soprattutto di stranieri.

Il programma della giornata inaugurale

La manifestazione aprirà ufficialmente alle ore 16 di sabato 10 ottobre. Al taglio del nastro seguirà un dibattito, organizzato in Piazza Aldo Moro, sui temi dell’attualità legati al comparto agricolo, con la partecipazione tra gli altri, dell’assessore regionale Gianluca Gallo e del direttore generale di Arsac Fulvia Caligiuri. «Un modo anche per manifestare vicinanza al nostro tessuto rurale in una fase estremamente delicata» ha sottolineato il sindaco Armando Bossio. Alle 17,30 si esibirà il complesso itinerante I Tamburi della Sila mentre alle 17,45 nell’area masterclass si svolgerà uno show cooking con Enzo Barbieri e Wlady Nigro di Calabria Food Tour. Il pomeriggio proseguirà con la musica di Mbusi & Asciutti, con l’apertura dello stand di Om Caricature e con il laboratorio di pizzica e taranta a cura di Flyin’ Soul Style. Per i più piccoli ci sarà un laboratorio di produzione della pasta a cura di Mondo in Tasca. Alle 19,30 nuova masterclass questa volta di preparazione del pane a cura del panificio Lepore. La serata si concluderà in musica con i Diverso, Agustina Ferreyra, Davis Muccari e Dj Emix.

È in programma sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre Agricleto, la fiera dell'agricoltura ospitata nel borgo dei due castelli. Il sindaco Armando Bossio ha presentato il programma in conferenza stampa

Domenica frizzante

Intenso anche il programma della domenica. Tra gli eventi e gli ospiti previsti da segnalare la masterclass di ricette calabresi alle ore 11, il cabaret di Paolo Marra in Piazza Monumento alle 11,30 e ancora una masterclass di piadina romagnola dall’anima calabrese preparata con ingredienti locali. Nel pomeriggio alle 16,30 il gruppo Escursioni Calabria accompagnerà i visitatori in un trekking nei luoghi più suggestivi di Cleto mentre alle ore 17 farà irruzione Cristian Cocco, uno degli inviati di Striscia la Notizia. Attesi inoltre gli show cooking con il campione del mondo di pizza Giuseppe Laganà e con Mario The Bar, quest’ultimo noto per i suoi famosi hamburger. In serata appuntamento con il cabaret di Enzo e Sal e con il concerto di Santino Cardamone.

La prova sul campo

Agricleto avrà poi un’appendice lunedì 12 ottobre per la prova sul campo dei mezzi agricoli. Alla conferenza stampa, insieme al sindaco, hanno partecipato l’assessore alla cultura e turismo Veronica Santoro e Settimio Isabella, consigliere comunale con delega alle fiere e all’agricoltura. «Nel complesso ci saranno 150 espositori tra artigianato, enogastronomia, attrezzature e mezzi agricoli. E poi 40 artisti pronti ad interagire con il pubblico» ha concluso il sindaco. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza, ed è realizzata in collaborazione con Coldiretti, Cia, Copagri, Asprol, Confagricoltura e con il Gal Savuto, Tirreno e Serre Cosentine.