Il ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova farà tappa in Calabria. Lo ha annunciato in un breve comunicato stampa il senatore Ernesto Magorno. In una nota, il sindaco di Diamante precisa: «Una bella storia dalla Calabria che ogni giorno si impegna per andare avanti nonostante le difficoltà e offrire il meglio. Insieme al ministro Bellanova nelle prossime settimane faremo visita alla cooperativa Enopolis, vera eccellenza della nostra regione». I dettagli della visita non sono stati ancora resi noti.