L’onorevole Nicodemo Oliverio in merito al prodotto tipico della cittadina del Poro: “Abbiamo chiesto al Ministero l’apertura di un tavolo”

“Abbiamo chiesto al capo dipartimento del ministero dell’Agricoltura, Luca Bianchi, di aprire un tavolo di concertazione per definire al più presto il riconoscimento di indicazione geografica protetta (Igp) della ‘Nduja di Spilinga, in provincia di Vibo Valentia”. Lo ha detto Nicodemo Oliverio, capogruppo Pd in commissione Agricoltura della Camera.

!banner!

La ‘nduja “prodotto da valorizzare”

“Si tratta di un prodotto tipico e distinguibile che deve essere valorizzato perché è conosciuto ben oltre i confini italiani. Il riconoscimento Igp permetterebbe dicreare un volano positivo per tutta la zona del monte poro. L’unicità della ‘Nduja di Spilinga è data dalla ricetta che è costituita dal 30 per cento di peperoncino tipico calabrese, 40 per cento di lardo e il 30per cento di pancetta e altre carni, con una stagionatura di tre mesi che consente agli ingredienti di amalgamarsi e di far risaltare gli aromi. Per questo chiediamo al ministero dell'agricoltura di attivarsi per arrivare presto al riconoscimento Igp”.