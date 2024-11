L’assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì, informa che la Regione Calabria, a seguito della Dgr n.260 del 09 giugno 2023, ha avviato, attraverso il Dipartimento, una manifestazione di interesse per quantificare il fabbisogno di liquidità delle piccole e medie imprese (pmi) calabresi determinato dall’incremento delle spese energetiche nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023 (o l’ultimo mese di consumi disponibile) rispetto al periodo di riferimento dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

L’amministrazione ha inteso, così, cogliere l’opportunità offerta dall’unione europea di usare i fondi del Por Fesr 2014-2020 per attivare misure temporanee eccezionali di sostegno (iniziativa “Safe”, supporting affordable energy) per l’energia a prezzi accessibili, quale contrasto al caro bollette. L’intervento prevede una prima fase di ricognizione dei fabbisogni di liquidità, cui seguirà la pubblicazione di un avviso pubblico per la concessione di un aiuto in favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede operativa o produttiva in Calabria, ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, particolarmente colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia.

La manifestazione di interesse, secondo il format di partecipazione in Allegato 1, deve essere compilata ed inviata utilizzando tassativamente la piattaforma informatica del soggetto gestore Fincalabra S.p.A., che sarà resa disponibile anche nell’area dedicata su Calabria Europa. I format di partecipazione alla presente manifestazione potranno essere presentati a partire dalle ore 12 di oggi e fino alle ore 16 del 30 giugno 2023. La manifestazione di interesse e la documentazione correlata sono consultabili sul portale Calabria Europa al link in allegato.