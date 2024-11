Nessuna fila davanti ai negozi e pochi acquirenti lungo corso Vittorio Emanuele Terzo a Vibo Valentia.

La prima giornata dei saldi calabresi, quest'anno anticipati al 3 gennaio, si chiude col segno meno. Nonostante i prezzi al ribasso fino al 50%, davanti ai negozi nessuna fila. Pochi hanno approfittato delle prime 24 ore di svendita di fine anno per gli acquisti. Complice anche il freddo e la pioggia, le vie del centro cittadino di Vibo Valentia, non sono state prese d'assalto ed in pochi sono entrati nei negozi. Colpa, secondo Confcommercio Vibo, dell'aumento della pressione fiscale che ha neutralizzato l'effetto positivo degli 80 euro in busta paga e dell'aumento della tredicesima. Sembra comunque che il picco delle vendite si registrerà tra qualche giorno quando aumenterà la percentuale di sconti. Diversa, invece, la situazione nei centri commerciali, che ieri hanno registrato il tutto esaurito, con parcheggi pieni, molta gente a guardare le vetrine ed un buon afflusso di acquirenti nei negozi.