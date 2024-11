#Unponteperilfuturo: questo l’hashtag che accompagnerà la comunicazione, affidata al Gruppo Pubbliemme, del primo master in Marketing Management del Mezzogiorno accreditato dalla Società scientifica italiana marketing, ad eccezione del corso post laurea della Federico II di Napoli, sino a ieri ultimo avamposto meridionale per l’alta formazione manageriale italiana).



A colmare la lacuna, l’Università Magna Graecia di Catanzaro, il cui Dipartimento di Giurisprudenza, economia e sociologia ha aperto quattro giorni fa le iscrizioni al corso post laurea diretto da Maria Colurcio, professore associato di Economia e gestione delle imprese (termine ultimo: 26 febbraio 2019).



«UMMM è un progetto ampio» ha specificato a tale proposito la professoressa Colurcio, «che agli obiettivi formativi specialistici affianca quelli del miglioramento della competitività delle imprese locali e dello sviluppo del territorio. Il master, iniziativa unica nel Sud, costruisce competenze indispensabili per la gestione delle piccole e medie imprese e per la valorizzazione delle risorse territoriali, in una prospettiva relazionale di creazione e diffusione del valore» ha quindi sottolineato la Direttrice. «L’idea, condivisa dal gruppo di Management e Marketing dell'UMG, è quella di offrire a giovani laureati, imprenditori, amministratori e amanti delle scienze gestionali la possibilità di un percorso di arricchimento professionalizzante sul marketing management».

I partner

Partner del corso, alcune tra le principali aziende private della regione, che ospiteranno gli studenti per lo stage finale: tra queste, strategica l’adesione del Gruppo Pubbliemme, le cui risorse interne sono già impegnate nella realizzazione del piano di comunicazione del master.

Il presidente Domenico Maduli ha espresso viva soddisfazione per l’intesa raggiunta. «È con grande convinzione che il Gruppo Pubbliemme sostiene l’Università Magna Grecia in questo progetto. Il master, se per i ragazzi costituisce il “ponte per il futuro” auspicato dallo slogan, per le aziende costituisce una solida piattaforma di interscambio con l’Università: l’occasione per elaborare strategie condivise, e soprattutto rappresentare un osservatorio privilegiato per formare ed esaminare i professionisti di domani», ha dichiarato infine Maduli. «Viviamo in una terra di immense possibilità, ancora tutte da esprimere. In quest’ottica, l’affermazione di una cultura manageriale moderna, europea, avanzata è l’unica prospettiva perseguibile per il rilancio definitivo della nostra regione. Parole come competitività, internazionalizzazione, condivisione e comunicazione devono radicarsi meglio, e più profondamente, nelle strategie aziendali. Il master è un passo concreto per l’adeguamento della nostra cultura d’impresa agli standard necessari per fare sistema».

La filosofia

La filosofia che ne ha accompagnato la progettazione è stata quella portare a Catanzaro le eccellenze del marketing management italiano e straniero: circa l’80 % dei docenti del master proviene da altre università italiane ed estere (dalla Svezia a Catania), e le lezioni saranno tenute anche in lingua inglese. Il fine ultimo della proposta formativa è costituire un’alternativa territoriale agli atenei extraregionali che sino a ieri comprendevano il 40% degli studenti calabresi intenti a perfezionare gli studi.

Le modalità

Le lezioni, della durata di un anno, si svolgeranno nelle aule della scuola dell'Alta Formazione UMG, complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro, e permetteranno ad un minimo di 8 ed un massimo di 30 studenti di frequentare un corso altamente qualificante, siano essi aspiranti imprenditori o futuri consulenti d’impresa. La frequenza, settimanale, sarà dal lunedì al sabato, con quattro giorni di tempo pieno, e due di part time.

Informazioni, moduli d’iscrizione e altre info, sono reperibili al seguente link:

https://servizi.unicz.it/altaformazione/front-end/pages/riepilogo?master_id=109