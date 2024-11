Pronti, partenza, via! Sono iniziati i saldi e per gli amanti dello shopping, nonostante le rigide temperature, è subito corsa all’ultimo acquisto. Tornano, oggi 5 gennaio, nel giorno feriale antecedente l’Epifania, i saldi d’inverno dove protagonista sarà la merce invernale venduta a prezzi ribassati.

Soddisfatti delle vendite promozionali consumatori e commercianti. Da oggi e fino al 2 marzo, via alle vendite a prezzi scontati, ma in molti negozi, gli sconti maggiori arriveranno tra qualche giorno. Nel districarsi nel mondo dello shopping di fine stagione, però vanno osservate alcune regole: l’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto. I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale. Se il prodotto, anche acquistato in saldo, risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare. Allora… buon shopping a tutti!