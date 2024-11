Due nuove destinazioni di Volotea dall'aeroporto di Torino, Lamezia Terme e Mykonos. Saranno operate, rispettivamente, da aprile due volte la settimana e da luglio una volta la settimana, dalla compagnia aerea low cost che porta così a 9 le destinazioni dal capoluogo piemontese, per un'offerta totale di 368mila posti. Operativa a Torino dal 2013, Volotea ha trasportato a livello locale 770 mila passeggeri, 206 mila quelli che hanno volato quest'anno da gennaio a settembre, dallo scalo torinese, il 49% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un load factor del 96%. Con i nuovi voli, per il prossimo anno l'offerta di posti aumenterà del 31%. «Le due nuove destinazioni di Volotea - evidenzia l'ad di Torino Airport, Andrea Andorno - ci consentono di gettare le basi di un ulteriore ampliamento del network e confermano come, grazie a partner strategici, sia possibile servire sempre meglio il mercato torinese. In particolare la rotta verso la Grecia ci permette di rispondere a una domanda del turismo leisure verso una destinazione sinora non servita direttamente da Torino».