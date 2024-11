Le congratulazioni del consigliere regionale: “Grazie a lui la Camera di Commercio di Cosenza ha mantenuto l'autonomia”

"Esprimo profonda soddisfazione per l'elezione di Klaus Algieri quale presidente nazionale di "Si.Camera" avvenuta nel corso dell'assemblea svoltasi ieri a Roma" - E' quanto afferma in una nota il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea - "In questi anni alla guida della Camera di Commercio di Cosenza, il Presidente Algieri ha dimostrato di saper rilanciare un ente che stava via via perdendo prestigio.

Grazie a lui, che ha conquistato sul campo questo risultato, si è scongiurato l'accorpamento della Camera di Commercio di Cosenza che ha così mantenuto l'autonomia e sempre grazie alla sua caparbietà la Camera di Commercio è diventato punto di riferimento importante per le aziende e laboratorio di tantissime iniziative a sostegno delle imprese.

Personalmente sono sempre stato al fianco del Presidente Algieri al quale devo riconoscere grandissime capacità e spirito di servizio nei confronti delle realtà produttive della nostra Provincia". "Questo riconoscimento - conclude l'On. Giudiceandrea - a mio avviso, è solo l'inizio di una serie di prestigiosi traguardi che Klaus Algieri saprà conquistare lavorando ogni giorno a servizio delle imprese della nostra Provincia".