Spesso si pensa alla formula “dell’imparare facendo” come migliore approccio alla formazione professionalizzante di neo assunti all’interno delle grandi organizzazioni. Questa volta lo stesso metodo è stato adottato per accrescere la formazione d’aula di giovani ingegneri gestionali. Oggi 9 giugno si terrà l’evento conclusivo del progetto Digilabor 2021, una nuova iniziativa promossa all’interno del corso di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università della Calabria mirata ad avvicinare sempre più gli studenti ed il mondo delle imprese.

L'attività di impresa

DigiLabor è un laboratorio per esperienze reali di e-business in cui studenti, docenti e imprese fanno rete per esperire direttamente strategie, applicazioni e risultati di attività di una impresa digitale. L’edizione 2021 del laboratorio ha visto la partecipazione di 7 team di studenti che si sono cimentati nello sviluppo di campagne pubblicitarie tramite Google Ads o Facebook Ads per 7 aziende calabresi (Altrama Italia, Bongenus – Gruppo Turano, CRT - FuturCasa, Ingegneria Gestionale – Unical, Internet & Idee, Luigi Pellegrini Editore, Molino Bruno) che hanno aderito all’iniziativa.

Formazione universitaria e lavoro

«Si tratta di un’iniziativa che offre un elevato valore aggiunto per tutti i soggetti coinvolti nel progetto ed è anche una sperimentazione della didattica onlife - commenta Antonio Volpentesta, docente del corso di E-business e reti di imprese e direttore del Digilabor presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale dell’Unical -. Gli studenti acquisiscono conoscenze digitali affrontando casi aziendali ed entrando in contatto con realtà economiche e produttive. Le imprese velocizzano il loro percorso di digitalizzazione tramite una consulenza digitale reale. I docenti sperimentano modelli e metodologie esperienziali per coltivare l'eccellenza e rendere l'istruzione e la formazione universitaria più aderente alle esigenze del mercato del lavoro».

Il futuro degli ingegneri gestionali

Gli studenti hanno usufruito di un percorso di formazione ad hoc opportunamente progettato dal team Digilabor che si è avvalso della partecipazione, tra gli altri, di Giovanni Pupo, Digital Marketing Manager presso Omnicom UK, con esperienze di consulenza per primarie aziende su scala globale. L’iniziativa ha offerto agli studenti l’opportunità di esaltare la propria creatività, spirito critico e capacità di lavorare in team, nonché di proiettarsi in quello che potrebbe essere il loro futuro da Ingegneri Gestionali. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 9.00 tramite le pagine Facebook di Digilabor e del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Unical.