L'ondata di maltempo interessò in particolar modo la fascia ionica delle due province. Un duro colpo per famiglie, imprese e agricoltura

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato l’ulteriore stanziamento di euro 3.140.000 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle province di Cosenza e Crotone.

L’ondata di maltempo e l’emergenza pandemica pesarono in modo particolare su famiglie e imprese. Non mancarono azioni di protesta come quelle portate avanti dagli agricoltori contro Regione e Governo.