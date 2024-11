«L'alta Velocità ferroviaria, finalmente prevista per la Calabria, darà l'opportunità anche all'area ionica di uscire dall'isolamento, grazie al nodo Av di Tarsia e al raccordo previsto con la linea ferroviaria Sibari - Paola, ma, per ottenere questo, è necessario pretendere da Rfi l'immediato completamento del primo lotto funzionale del progetto di elettrificazione della linea jonica da Sibari a Corigliano Rossano: la società ha già in portafoglio le risorse regionali già stanziate dal precedente governo regionale; l'assessore Catalfamo e l'attuale governo regionale devono agire in maniera rapida e senza cedimenti». È quanto dichiara il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua.

«Allo stesso modo - aggiunge Bevacqua - bisogna affrontare con Rfi la questione della realizzazione della lunetta di Cassano Ionio, che consentirebbe l'innesto diretto della linea jonica sulla linea Sibari - Paola, evitando il 'cambio banco' dei treni a Sibari, facendo risparmiare così 15 minuti di percorrenza ai viaggiatori». Per il capogruppo del Pd alla Regione «dopo le comunicazioni del presidente Draghi in Parlamento, oggi sappiamo che, alle disposizioni del Pnrr, che contiene la realizzazione dei primi lotti funzionali della direttrice Salerno-Reggio Calabria, si aggiungono i 9,4 miliardi (già approvati nel recente scostamento di bilancio) i quali, attraverso il Decreto sui fondi complementari, garantiscono le risorse per i tre lotti successivi. È un'occasione straordinaria e la posizione di Tarsia apre una opportunità anche per area ionica e Pollino: ma, affinché si tramuti in effettiva realtà, il completamento dell'elettrificazione della linea Sibari - Corigliano Rossano è un elemento indispensabile. Attestare il treno frecciargento Sibari - Bolzano alla stazione di Rossano non è una chimera, ma un obiettivo da perseguire senza ulteriori indugi nel più breve tempo possibile».



«Nei prossimi giorni, pertanto - sostiene ancora Bevacqua- chiederò un incontro all'assessore Catalfamo per sollecitarne l'azione e garantirle la disponibilità del gruppo Pd nel sostenere ogni utile iniziativa istituzionale».