Il titolare del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha parlato di oltre cento miliardi di nuovi investimenti in tutto il Paese per i prossimi dieci anni

Entro il 2030 l'alta velocità arriverà a Reggio Calabria: parola del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini. «Complessivamente per infrastrutture e mobilità abbiamo assicurato oltre 100 miliardi di nuovi investimenti per i prossimi dieci anni», ha detto in video collegamento con la seconda edizione di Next Generation Mobility, l'evento sulla filiera della mobilità connessa, sostenibile e innovativa che si sta svolgendo al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino.

«Investimenti - ha specificato - che riguardano non solo l'alta velocità ma anche le reti regionali più rilevanti per la mobilità quotidiana, come portare l'alta velocità a Reggio Calabria entro 2030, sulle trasversali Napoli-Bari, velocizzare la Roma-Pescara, la Orte-Falconara, completare l'alta velocità da Torino fino a Venezia».

Per Giovannini, in particolare, «i tre pilastri sono pianificazione, investimenti e riforme. È importante parlare di mobilità locale, non più di trasporto pubblico locale - sostiene , per la quale ci vuole un quadro radicalmente nuovo». In questa direzione si inseriscono gli interventi «per il rinnovo degli autobus con mezzi ecologici, gli investimenti, 6 miliardi, per le metropolitane di Torino, Genova Milano, Roma e Napoli e tanti altri investimenti».