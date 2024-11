«Oggi ho presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo di chiarire alcuni aspetti legati alla realizzazione dalla nuova tratta dell'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, che hanno destato molte preoccupazioni nelle comunità locali». Così in una nota l'onorevole Dem Piero De Luca.

«Alla luce dell'ipotesi progettuale presentata in Parlamento dai vertici di Rfi, risulta che la stazione centrale della città di Salerno nonché una parte consistente del territorio della Campania, in particolare della provincia di Salerno, sarebbero prive di fermate, restando di fatto escluse dal progetto di direttrice ferroviaria - spiega -. Una simile ipotesi progettuale priverebbe inopinatamente intere aree della Regione Campania di interventi di potenziamento tecnologico e di conseguenti opportunità di sviluppo economico-sociale, legate a tutti gli interventi ad esso connessi». Argomentazioni che valgono, naturalmente, anche per la Calabria.

«È un'opera che il Sud attende da anni e che sarà possibile realizzare anche grazie alle risorse provenienti dall'Europa. Pertanto, considerata l'importanza decisiva dell'infrastruttura, ho chiesto al ministro se non ritenga necessario convocare con la massima urgenza un tavolo di confronto tra il Commissario straordinario dell'opera, la Regione Campania e le amministrazioni locali interessate», aggiunge.

«Siamo tutti dalla stessa parte. Per questo è assolutamente necessario lavorare con senso di responsabilità e spirito costruttivo per cogliere appieno questa occasione irripetibile di modernizzazione e rilancio del Mezzogiorno», conclude il deputato Dem.