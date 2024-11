Si tratta di Paolo Posteraro. Rinnovato anche il collegio sindacale

Paolo Posteraro è il nuovo amministratore unico dell’Amaco Spa di Cosenza.



È stato designato dal sindaco Mario Occhiuto tra i candidati risultati idonei e che hanno risposto all’avviso pubblico dello scorso mese di luglio. Paolo Posteraro, 35 anni, è laureato in giurisprudenza, giornalista, già dirigente in diversi ministeri. Attualmente è membro dell’assemblea della commissione nazionale italiana per l’Unesco, in rappresentanza della presidenza del consiglio dei ministri.

Rinnovato anche il collegio sindacale della società, Wladimiro Vercillo è il presidente, Giuseppe Pettinato e Antonio Tancredi i membri effettivi, Gaetano Petrassi e Francesco Sbano i membri supplenti.

!banner!