Arrivano i fondi per gli ammortizzatori in deroga del 2013, è la prima promessa mantenuta da Oliverio

“Sulla base degli accordi intervenuti tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Presidente della Regione Calabria, l’INPS –nel limite di 40 milioni di euro posti a valere sulle risorse finanziarie indicate nel Decreto interministeriale n. 83117 DEL 16.07.2014 – è autorizzato a completare i pagamenti relativi ai provvedimenti del 2013 che autorizzano gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori della Regione Calabria”. E’ il testo della lettera inviata dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dott. Ugo Menziani, al Presidente della Regione Calabria, on. Mario Oliverio.

“E’ il primo risultato importante –ha commentato Mario Oliverio con evidente soddisfazione- del lavoro fatto nel corso di queste settimane”.