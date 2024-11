Il presidente dell’Ance Calabria, Francesco Berna: ‘il Piano casa è di fondamentale importanza’

“Esprimiamo vivo apprezzamento per il decreto con cui il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha avanzato la sua proposta di legge per la proroga di ulteriori due anni della legge per il miglioramento del patrimonio edilizio residenziale, il cosiddetto Piano casa, che consideriamo di fondamentale importanza per il nostro comparto”. Lo afferma il presidente di Ance Calabria, Francesco Berna.

“In attesa del via libera del Consiglio regionale, registriamo un segnale concreto per la nostra categoria – prosegue il massimo rappresentante dei costruttori edili calabresi – e soprattutto un gesto di attenzione incoraggiante. Non possiamo non apprezzare come il governatore abbia inserito tra i suoi primi atti un provvedimento riguardante l’edilizia, a riprova dell’attenzione verso un settore che soffre pesantemente per la crisi in atto in tutto il Paese, ma che continua a rappresentare una grande risorsa per l’economia calabrese. Tra l’altro si tratta di una delle misure che Ance Calabria, nelle scorse settimane, ha ufficialmente chiesto ai nuovi vertici della Regione, ricevendo adesso un riscontro tempestivo e operativo”.

“La proroga del Piano casa – conclude Berna – va in una delle poche direzioni ancora percorribili dalle nostre aziende: quella del miglioramento della qualità del nostro patrimonio edilizio e urbanistico”.

