Più assistenza e più sicurezza per i tanti pendolari della Calabria. Trenitalia ha presentato le nuove attività di supporto ai passeggeri del trasporto regionale. Si tratta del sistema di “customer care” dedicato in esclusiva ai pendolari, sui treni e nelle stazioni. Il nuovo servizio è stato presentato da Roberto Musmanno, assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria, e Domenico Scida, direttore del trasporto regionale di Trenitalia. «In Calabria l’attività vedrà impegnati 23 operatori con desk dedicato nella stazione di Reggio Calabria Centrale e su 3.500 corse all’anno- ha dichiarato Scida, perché il nostro obiettivo è quello di migliorare e assicurare servizi efficienti ai passeggeri ».

Saranno 520 i ferrovieri a livello nazionale, in prevalenza giovani e neoassunti, coinvolti in questo progetto innovativo, che coprirà complessivamente 100 mila treni regionali all’anno e si estenderà in tutta Italia con un’attenta focalizzazione al territorio. 320 di loro, facilmente individuabili da un gilet rosso e tutti con adeguata preparazione professionale e linguistica, saranno dedicati a informare e assistere i viaggiatori, all’ascolto e alla soluzione delle necessità di quelle persone - nei giorni feriali sono circa un milione e mezzo - che in Italia si spostano per lavoro, studio e turismo con i treni regionali di Trenitalia.

A loro si aggiungono, in stazione e a bordo treno, altri 200 colleghi della protezione aziendale, preparati professionalmente per affrontare e prevenire situazioni problematiche sul fronte della security. Addetti che operano in stretto contatto con le Forze dell’Ordine alle quali è affidata in via esclusiva l’attività di prevenzione e repressione dei reati. Salgono così a sei i servizi di assistenza a disposizione dei viaggiatori del trasporto regionale di Trenitalia, fra quelli effettuati dal personale in stazione e a bordo treno e quelli disponibili sui propri smartphone e tablet.

L’attività di assistenza è supportata da 38 desk e box informativi dislocati nelle principali stazioni dove il personale di Trenitalia è in continuo contatto con le dale operative regionali cui è affidata un’efficace e centralizzata gestione di ogni eventuale criticità. «Con l’occasione Trenitalia – ha continuato Scida- prosegue il lavoro per rendere sempre più efficienti e performanti le altre attività di “caring” già esistenti, come le informazioni personalizzate via app, la chat telefonica, il numero verde gratuito 800 892021 in caso di criticità (scioperi, interruzioni, anormalità) e l’utilizzo in casi di emergenza del personale di biglietteria». In arrivo anche più biglietterie soprattutto nella fascia jonica che il più delle volte presentano delle stazioni deserte sotto il profilo del personale.

Musmanno: «il Governo eroghi i fondi per la Calabria»

Il settore del trasporto regionale è quello, però, maggiormente colpito dalle carenze di organico e di treni. Ed è per questo come ribadito in conferenza stampa dall’assessore regionale Roberto Musmanno, occorre che il Governo sblocchi i fondi da destinare alla Calabria. «Il Governo deve garantire- ha chiosato l’assessore- risorse adeguate per permettere organizzare i servizi ferroviari con risorse adeguate attraverso il fondo nazionale trasporti. Se noi avessimo più risorse potremmo fare di più». I costi infatti, sono altissimi. Ogni “chilometro treno” costa ben 11 euro «ci devono essere coperture adeguate, ha concluso Mosmanno, in termini economici». Cifre, dati e numeri alla mano, ma alla fine chi “paga” davvero, sono sempre e solo i cittadini.