Nuovo punto vendita in pieno centro a Cosenza. Al taglio del nastro anche l'amministratore delegato del gruppo, Marco Bordoli

In tempo di crisi anche il taglio del nastro di una nuova, grande attività commerciale, rappresenta una buona notizia. E che l’apertura di un ipermercato in centro a marchio Crai fosse atteso dai consumatori lo testimonia la massiccia affluenza registrata nella giornata inaugurale, davanti le porte d’ingresso. La grande distribuzione approda nel cuore di Cosenza. Per le famiglie un’opportunità di risparmio senza rinunciare alla qualità, ma l’Extra Crai di Via Popilia sarà anche l’interfaccia di numerosi produttori locali. 1800 metri quadrati ed un comodo parcheggio esterno sono tra i principali elementi del nuovo esercizio commerciale visitato anche dall’amministratore delegato di Crai Secom spa, Marco Bordoli e Giovanni Regina, amministratore Gruppo Regina srl.

Le immagini dell'inaugurazione e le interviste: