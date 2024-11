Immigrazione, crisi idrica, aumento delle tariffe sui rifiuti tra le tematiche affrontate nell’ultima riunione tenutasi a Lamezia e presieduta da Gianluca Callipo. Fissato per il 30 ottobre il rinnovo delle cariche

Immigrazione, crisi idrica, aumento delle tariffe sul conferimento dei rifiuti, ma anche rinnovo delle cariche statutarie e, a tenere insieme tutte le tematiche, la forte volontà di rivendicare il proprio ruolo di rappresentanza a livello regionale. È stata messa molta carne al fuoco durante l’ultima riunione di Anci Calabria, tenutasi ieri a Lamezia su iniziativa del presidente protempore Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo. All’incontro - si legge in una nota - hanno partecipato i sindaci di oltre 50 amministrazioni comunali, che si sono confrontati sui numerosi punti all’ordine del giorno.

Il “fenomeno” immigrazione

Callipo ha fatto innanzitutto il punto della situazione in merito al fenomeno dell’immigrazione, sottolineando che, nonostante la complessità del tema, sono molte le amministrazioni comunali intenzionate ad aderire allo Sprar, il sistema di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo oggetto di un accordo nazionale tra Anci e ministero dell’Interno, che fissa precisi limiti all’invio di migranti in base al numero di abitanti di un territorio. «I Comuni – ha detto Callipo – hanno compreso, o lo stanno facendo, che questo è l’unico modo per evitare efficacemente l’insediamento di grandi centri di accoglienza, conservando capacità decisionale e gestionale sulla materia senza subire decisioni prese da altri». Si è detto, quindi, molto ottimista sul numero di amministrazioni che alla fine firmeranno il protocollo d’intesa con le prefetture calabresi, sottoscrizione prevista a metà ottobre alla presenza del ministro Minniti.

L’aumento delle tariffe per il conferimento dei rifiuti

Molti sindaci hanno poi messo l’accento sulla recente protesta dei Comuni calabresi contro il decreto regionale che ha arbitrariamente innalzato le tariffe per il conferimento dei rifiuti, aumenti che andrebbero a colpire anche quei territori che sono riusciti a promuovere alte percentuali di raccolta differenziata. Protesta di cui Anci Calabria si è fatta portavoce, sollecitando la Regione a un confronto sulla questione. «Il presidente Oliverio si è detto pronto a incontrarci per rivedere alcune scelte - ha ricordato Callipo -, ma la riunione non è stata ancora convocata. Attendiamo di essere chiamati, affinché si rimedi a un provvedimento iniquo che oltre a colpire direttamente i cittadini con un inevitabile aumento della Tari, rischia di minare seriamente le politiche di incentivazione alla raccolta differenziata».

I rapporti istitutizionali

In merito ai rapporti istituzionali, inoltre, da tutti i partecipanti alla riunione di Lamezia è stata rimarcata la necessità che la Regione torni a dialogare costantemente con Anci Calabria, riconoscendo la sua rappresentatività e assicurando all’associazione la piena partecipazione ai processi decisionali. «Dialogare con Anci - ha sintetizzato il sindaco di Pizzo - significa confrontarsi con le comunità che rappresentiamo, significa ascoltare i cittadini. Una risorsa che non può essere sottovalutata dal governo regionale se non vuole perdere il contatto con i territori».

La carenza idrica

Altro argomento di grande rilevanza che è stato affrontato, è quello relativo alla carenza idrica che ha colpito la Calabria questa estate e che ancora esprime gravi emergenze in alcuni territori. Da più parti sono stati sollecitati interventi straordinari e non più rinviabili da parte della Regione, con un approccio strutturale che consenta di avviare a soluzione una problematica che ricade interamente sulle singole comunità, esasperando i cittadini ed esponendo le amministrazioni a forti proteste. In particolare, è stato sottolineato che bisogna agire sulle infrastrutture principali, sui bacini e sull’ammodernamento della rete idrica.

I lunghi periodi di siccità – si ribadisce nella nota diffusa da Anci - non sono più un fatto eccezionale, ma la norma, e la Regione deve finalmente prendere atto di ciò e porre tra le priorità il potenziamento del sistema idrico calabrese, senza attendere che le emergenze si ripresentino.

Il rinnovo delle cariche

Infine, sono stati affrontati anche gli aspetti statutari, con la convocazione decisa da Callipo per il 30 ottobre, dell’assemblea che dovrà rinnovare le cariche in seno ad Anci Calabria, con l’elezione del presidente regionale e la formazione del Consiglio direttivo.