Con l’avvio della stagione estiva è iniziato l’arrivo dei turisti balneari. Richiamati dal ritorno alle radici e dal caldo sole della regione punta dello stivale, complice il grande numero di nuovi voli portati da Ryanair, sono sempre di più quelli che preferiscono raggiungere Reggio Calabria via aria. L'Aeroporto dello Stretto sta iniziando a respirare una vera e propria vocazione turistica, con arrivi e partenze nazionali e internazionali di migliaia di passeggeri, molti dei quali non avevano mai visitato le bellezze del reggino, o che grazie ai nuovi collegamenti sono facilitati a raggiungere la città dei bronzi più spesso. Eppure un tasto dolente – o più di uno – c’è, persiste e resiste.

Reggio più cara di Lamezia, ma solo con Ita

Anche se Reggio prende letteralmente il volo, i voli continuano ad essere cari. Almeno da Milano. E così, marito e moglie reggini che lavorano a Milano che vogliono andare in ferie dal 29 luglio al 14 agosto, rischiano di dover subire letteralmente un salasso. Secondo la simulazione che abbiamo effettuato, il costo con ITA Airways per una famiglia composta da due adulti e due minori di 11 anni, con solo bagaglio a mano di 8 kg può variare – in base alla combinazione – dalle 1152 euro alle 1540 euro nella stessa giornata ma con voli diversi

Lo scorso anno, nelle stesse date e nelle stesse condizioni, il costo del viaggio è stato pari a 1288 euro andata e ritorno. In base alla scelta della famiglia, quindi, potranno risparmiare circa 130 euro oppure spendere 260 euro circa in più. Per fare un paragone con la cugina Sant’Eufemia, il Milano Lamezia di Ita andata e ritorno a pari condizioni ha un costo di 1066 euro, praticamente invariato allo scorso anno.

Per raggiungere l'Aeroporto di Crotone, partendo da Bergamo con Ryanair, in quanto Ita non vola sulla cittadina pitagorica, la stessa famiglia a pari condizioni si può trovare a spendere 960 euro andata e ritorno.

Reggio batte Lamezia e Crotone con Ryanair

Ed ecco che, se fino all’anno scorso la famiglia milanese che voleva raggiungere Reggio era avvantaggiata dalla vicinanza dello scalo di partenza, quest’anno invece rispetto alle altre destinazioni nazionali è quella che spende di più.

Abbiamo provato a simulare le vacanze per delle famiglie con un nucleo simile ma provenienti dalle altre città italiane ad oggi collegate con Reggio Calabria. Nelle stesse date, ma slittate di un giorno ‘indietro’, l’omologa famiglia in partenza da Bologna, con la tariffa ‘Regular’ quindi con il bagaglio da 10 kg in cappelliera, pagherebbe circa 833 euro, quasi 100 euro in meno di Lamezia e quasi 200 euro in meno di Crotone. Se la stessa famiglia venisse da Torino, andata il 29 luglio e ritorno il 13 agosto sempre in Regular, pagherebbe 1008 euro, circa 220 euro in meno rispetto allo scalo lametino ed addirittura 400 euro in meno rispetto a Crotone (con partenza il 28 e rientro il 14). Poco meno di 800 euro a pari tariffa per la famiglia in partenza da Venezia sabato 27 luglio con ritorno il 13 agosto: qui il risparmio sullo scalo lametino sarebbe di quasi 200 euro tondi, circa 130 euro in meno da e per Crotone.

Ryanair crede in Reggio e continuerà a investire in Calabria

L’anno prossimo la famiglia milanese potrà contare su un’importante alternativa per raggiungere Reggio: a partire da questo autunno, infatti, il Tito Minniti avrà un collegamento giornaliero con Orio al Serio. E, seppure dovrà spostarsi di una quarantina di chilometri circa, probabilmente potrà contare su di un notevole risparmio, se le tariffe riscontrate dalle altre città con la compagnia irlandese dovessero essere confermate.

«Fra qualche giorno tornerà l’amministratore delegato di Ryanair e probabilmente annuncerà che dai prossimi mesi, per la stagione invernale, quindi tra qualche mese, Reggio Calabria avrà un collegamento giornaliero con Milano» annuncia il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, durante un recente comizio nella città dello Stretto. «I voli che già abbiamo messo da Reggio Calabria saranno incrementati ulteriormente perché ce ne saranno altri verso altre città europee ed altre città italiane».

Via l’addizionale municipale e nuove rotte per il Tito Minniti

L’eliminazione, a partire dal primo agosto, della tassa addizionale municipale sui voli sembra, quindi, dare potenzialmente i suoi frutti. Reggio Calabria è sempre più appetibile per la compagnia irlandese, che vede di buon occhio – logicamente – la scelta del Governatore Occhiuto di assecondare questa richiesta che poneva una sorta di freno agli scali più piccoli della nostra regione, ma della cui ‘bontà’ beneficerà anche Lamezia.

«Questa decisione porterà a un aumento del turismo, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica» ha affermato il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, commentando la decisione della giunta regionale. «Un esempio positivo da seguire per altre Regioni, dimostrando i vantaggi dell’eliminazione delle tasse ingiustificate, che stimolerà la crescita e la connettività. Ryanair non vede l’ora di annunciare, nelle prossime settimane, una crescita super potenziata sia per l’inverno 24 che per l’estate 25 per la Calabria, con maggiore connettività interna essenziale e turismo in entrata».