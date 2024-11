Il sottosegretario al Mibact Bianchi: «Il patrimonio archeologico è un formidabile protagonista del nostro territorio e di tutta la comunità crotonese»

«Sono soddisfatta per l'incontro che posso definire, senza alcun dubbio, proficuo con Carla Di Francesco, segretario generale del Mibact e Salvatore Patamia, segretario regionale della Calabria del Ministero per procedere alla sottoscrizione del protocollo d'intesa per Antica Kroton. Un progetto strategico e culturale di cui beneficerà l'intero territorio: con Antica Kroton si evidenzierà come il patrimonio archeologico è un formidabile protagonista del nostro territorio e di tutta la comunità crotonese. Una sfida culturale che può trasformarsi anche in un vantaggio economico con una positiva ricaduta occupazionale per l'incremento dei flussi turistici».

Lo dichiara il sottosegretario al Mibact, Dorina Bianchi in una nota, in partenza per la Cina dove inaugurerà al Museo archeologico di Chengdu la mostra "Pompeii, The Infinite Life, in collaborazione con la Direzione generale dei Musei del Mibact. «Il Mibact conferma ancora un volta la volontà di dare avvio al progetto: nel dicembre scorso avevo invitato gli attori coinvolti, Regione e Comune, ad inserire nel protocollo d'intesa, oltre a schede tecniche debitamente compilate elementi migliorativi quanto imprescindibili per la sottoscrizione dell'accordo, come ad esempio il protocollo di legalità. Ora la documentazione Mibact è pronta - conclude il sottosegretario - e sarà inviata nei prossimi giorni al presidente della Regione Calabria».