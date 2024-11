La Callipo, azienda calabrese con una storia di 108 anni nelle conserve ittiche di qualità, fa rotta su Roma per l’apertura del primo flagship store “Callipo 1913” fuori dai confini calabresi.

«Dopo il successo in terra natale con i negozi monomarca di Cosenza (2017) e Reggio Calabria (2019) l’azienda storica - spiega un comunicato - prosegue il suo percorso di espansione sul territorio nazionale nel canale retail puntando sulla città eterna. Via Cola di Renzo, strada regina dell’elegante rione Prati, è il nuovo indirizzo di gusto per appassionati gourmand e per i consumatori consapevoli, che ricercano prodotti di alta qualità».

Si tratta di un ambiente moderno di 75 mq, «realizzato in collaborazione con lo Studio Leonori Architetti, dove scoprire il mondo Callipo e i sapori tipici della Calabria: oltre 200 referenze tra cui le pregiate conserve ittiche note in tutto il mondo, la linea Callipo Dalla Nostra Terra con confetture, composte, miele, taralli e tanti prodotti tipici del territorio, una selezione di referenze della Callipo Gelateria come i tradizionali tartufi di Pizzo. A completare l’esperienza di acquisto - conclude la nota - anche una selezione di etichette di vini e birre artigianali calabresi».