Riprese le relazioni sindacali nell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria.

Su invito del Commissario Straordinario dell’Arpacal, Avv. Maria Francesca Gatto, infatti, le delegazioni delle organizzazioni sindacali regionali e della Rsu aziendale hanno preso parte ieri, nella sede centrale dell’Agenzia a Catanzaro, ad un incontro di saluto istituzionale con i nuovi vertici aziendali, per aprire un dialogo sulle diverse problematiche, ma anche potenzialità, dell’Agenzia.



I delegati sindacali, regionali e aziendali, hanno illustrato le loro rispettive posizioni, chiedendo la tutela dei lavoratori, sia da un punto di vista contrattuale e sia strettamente operativo, e riservandosi sui tavoli istituzionali competenti di approfondire le diverse criticità ancora pendenti.



Il Commissario Gatto, affiancato dalla dr.ssa Silvana Naccarato, ha garantito il pieno impegno del nuovo management per la tutela dei lavoratori, apprezzando il tono e lo spessore delle argomentazioni illustrate dalle diverse componenti sindacali presenti al tavolo.



L’incontro con i sindacati, sebbene per un primo saluto istituzionale, giunge a conclusione di una serie di incontri che il Commissario Gatto sta svolgendo nelle diversi sedi dipartimentali e specialistiche dell’Arpacal, per conoscere i dipendenti e le strutture tecnologiche in dotazione.



Gatto – prendendo una prima visione delle attività svolte, delle iniziative pianificate e lo stato d’avanzamento dei lavori che interessano i progetti considerati più strategici per l’Agenzia - ha sottolineato come, per alcune linee progettuali, sia importante rafforzare il ruolo dell’Arpacal nello scenario regionale ed in quello nazionale, anche attraverso una forte sinergia con i dipartimenti della Regione Calabria.