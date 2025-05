Artigiano in Fiera torna con un'inedita edizione primaverile. La più importante manifestazione al mondo dedicata alle micro e piccole imprese che si tiene alla Fiera di Milano, raddoppia per la prima volta, per rispondere alla crescente domanda, sia da parte degli espositori, sia del pubblico, di un ulteriore momento di incontro e scambio, nel corso dell'anno, con le eccellenze artigianali da tutto il mondo.

Da oggi, e fino al 2 giungo, spazio alla storia, ai colori e alle tradizioni di tantissimi espositori. La Calabria è protagonista con oltre 100 micro e piccole imprese, una vetrina importante per agevolare l’export, farsi conoscere e stringere nuove collaborazioni.

L'inaugurazione ufficiale della fiera si è svolta proprio nello stand Calabria, alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e del presidente del Gruppo Ge.Fi., Antonio Intiglietta.

Ai nostri microfoni, il presidente Occhiuto: «Oggi si inaugura la fiera proprio nello spazio dedicato alla nostra regione straordinaria, con il presidente della Lombardia, Fontana e con i vertici dell’ente fiera che danno avvio all’evento partendo proprio dalla Calabria. Sono oltre 100 gli espositori presenti a dimostrazione del fatto che in Calabria ci sono tantissime eccellenze. Si tratta di micro imprese che a volte sanno produrre molto meglio che altrove ma non hanno la capacità economica per aggredire i mercati. Noi le sosteniamo, dunque, per dimostrare che questa Calabria è davvero una Calabria straordinaria; non è solo la Calabria dei problemi (che pure conosciamo e che stiamo affrontando)».

«Una Calabria che vuole raccontarsi e mettersi in mostra», così l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Rosario Varì, che aggiunge: «Siamo molto contenti del fatto che anche a questa edizione primaverile di Artigiano in Fiera ci sia una massiccia partecipazione degli artigiani calabresi. Ciò significa che hanno acquisito consapevolezza di quanto eccellente sia il loro prodotto. Vengono qui a proporre ad esporre e hanno un ottimo riscontro: questo è un modo per raccontare quanto di bello e di straordinario ci sia nel nostro territorio e per attrarre visitatori e turisti».