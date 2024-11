Dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti precari dell'Asp di Cosenza, autoconvocati in assemblea permanente.

Gli O.S. di Cosenza in mobilitazione permanente per chiedere un incontro ai vertici della Regione Calabria, e all'assessore al Lavoro Federica Roccisano. Si chiedono chiarimenti sull'erogazione del sostegno al reddito dei soggetti impiegati presso l'Asp di Cosenza, in applicazione all'art.3 della Legge 12 del 2014.



"Ormai è trascorso un anno dall'avviamento della procedura dei soggetti sopra richiamati - si legge nel documento - su questa vicenda è ricaduta una campagna mediatica senza precedenti in Calabria arrecando un danno ai lavoratori, indicati come raccomandati dai politici di turno e non come disoccupati economicamente svantaggiati, determinando la conseguente apertura di una indagine della magistratura di Cosenza". Per superare questo blocco, i lavoratori chiedono un incontro urgente al presidente della Giunta regionale, alla presenza dell'assessore al Lavoro e del direttore generale dello stesso dipartimento.