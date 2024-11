«La seggiovia di Gambarie, nel Reggino, è ferma a causa di un incendio da tre stagioni invernali». Lo scrive in una nota inviata agli organi di informazione Andrea Perri, presidente Assotur Gambarie. In particolare, il referente del sodalizio evidenzia l’assenza di un servizio che lascia «l'utenza e la località priva di una struttura d'importanza vitale».

In base all’analisi di Perri: «Purtroppo il promesso finanziamento pubblico tarda ad arrivare e fin qui non è stato possibile neanche realizzare un progetto di ricostruzione dell’impianto. Non pochi sono stati i disagi registrati in questa stagione dagli operatori del luogo, dagli sciatori e degli appassionati della montagna per questa mancata importante struttura di trasporto pubblico in questo periodo invernale di maggiore flusso turistico, ma tanto succede anche d'estate per le persone che desiderano raggiungere le superiori vette di monte Scirocco». Da qui la necessità di accendere i riflettori sulla località in modo tale che la «Regione Calabria possa concedere, come già preannunciato ampiamente da tre anni, e come già è successo per altre realtà, un congruo finanziamento da permettere la sua ricostruzione».