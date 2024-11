Avvocato Express si occupa di assistenza legale a pagamento on line. Dopo esperienze internazionali, la piattaforma ha presentato la propria candidatura per “Smau roadshow”

Ancora successi per la startup calabrese www.avvocatoexpress.it. Con oltre 10mila avvocati sul web, l’impresa nata a Catanzaro, tra le migliori a livello nazionali, continua ad occuparsi con estrema professionalità di assistenza legale a pagamento on line. Dopo l’esperienza americana alla Menlo Park- Silicon Valley, e dopo essere stata scelta e invitata allo “Startup Europe Summit 2016”, la piattaforma digitale di assistenza legale on line ha presentato la propria candidatura per Smau roadshow.

La manifestazione, dedicata alle imprese e pubbliche amministrazioni desiderose di innovazione, si terrà a Napoli nel dicembre 2017. Proprio in questo inizio anno la Piattaforma ha contabilizzato quasi due milioni di accessi grazie anche al primo motore giuridico gratuito di ricerca in corso di perfezionamento che “SimOne”. «Un altro importante tassello per una start-up calabrese – spiega Luigi Ciambrone, founder e chairman di Avvocato Express – che si sta ponendo, sempre più, all'attenzione del mercato nazionale ed internazionale per esercitare una professione dal cuore antico ma in maniera totalmente innovativa».