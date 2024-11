La denuncia dell'ex consigliere regionale di Forza Italia

Cosenza -Secondo Giacomo Mancini, 'basta leggere i nomi degli stabilizzati, trovare il loro comune di residenza e verificare il numero di voti ottenuti da alcuni candidati' per far nascere il sospetto che i precari inseriti nell'Asp di Cosenza abbiano poi sostenuto un candidato particolare. 'Voto di scambio' secondo l'ex consigliere regionale, sconfitto nell'ultima tornata elettorale.

"Sui 133 nuovi assunti nella sanità cosentina, al netto della sacrosanta indignazione per l'ennesimo episodio di mala politica e di mala gestione in Calabria, la domanda è una sola: il voto di scambio continua a rimanere una deprecabile condotta posta in essere da politici senza scrupoli, oppure, dopo le recenti modifiche del codice penale, è diventato anche un reato i cui responsabili possono essere perseguiti e, se giudicati colpevoli, anche puniti - ha scritto su Facebook - È questo il punto che è rimasto da chiarire. Tutto il resto dell'operazione spregiudicata effettuata a pochi giorni dal voto del 23 novembre, infatti, è tutto chiaro. Anche sapere chi ne ha beneficiato elettoralmente, non è particolarmente complicato. Basta, infatti, leggere i nomi dei neoassunti, trovare il loro comune di residenza e verificare il numero delle preferenze ottenute da alcuni candidati in alcune liste. Adesso – conclude Mancini – bisogna sapere se quei candidati hanno commesso un reato. Ed è bene che si sappia subito".